شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية أمريكية حول تنظيم الانتخابات في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير الجزائري لدى الولايات المتحدة أحمد أبو طاش، مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، الملف الليبي وخاصة تنظيم الانتخابات في البلاد.

أكدت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، أن الموقف الجزائري حيال ليبيا مرتبط بدعم وإسناد الشرعية الدولية، والمساعي الرامية إلى إجراء الانتخابات النيابية في ليبيا لحسم أزمة الانقسام المؤسساتي .

يذكر أن الرئيس الجزائري " عبد المجيد تبون " كان قد أكد خلال لقاء صحفي يوم السبت الماضي، أن بلاده تدعم حكومة الوحدة برئاسة " عبد الحميد الدبيبة " التي وصفها بالحكومة التي تتمتع بالشرعية الدولية.