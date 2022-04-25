شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم حول التعاون السياسي والأمني بين الأردن والنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في مقر الوزارة، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج، مذكرة تفاهم حول التعاون السياسي والأمني بين البلدين الصديقين.



وبحسب ما ذكرته قناة المملكة الأردنية، فقد أجرى الصفدي وشالنبرج محادثات لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.