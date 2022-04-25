شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يعزّي هاتفياً رئيس الوزراء اللبناني في سقوط ضحايا القارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قدّم خلاله تعازي العراق في ضحايا حادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين.

وعبر الكاظمى خلال الاتصال عن عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومةً وشعباً مع الشعب اللبناني الشقيق، وذوي ضحايا القارب الغارق راجياً لهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي وقوف بلاده إلى جانب لبنان الشقيق في محنته، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين.