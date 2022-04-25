واشنطن تؤكد أنها ستساعد أوكرانيا في مفاوضاتها مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب زيارته لمدينة كييف، إن واشنطن ستساعد أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا.



وأضاف الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي: "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأوكرانيين على إنهاء هذا الصراع بأفضل الشروط الممكنة وفي أسرع وقت ممكن. الكثير من العمل الذي نقوم به الآن يتلخص في تعزيز وتقوية أوكرانيا في ساحة المعركة وبطريقة أو بأخرى على طاولة المفاوضات".

وذكر بلينكن أنه ناقش برفقة وزير دفاع بلاده لويد أوستين، مع السلطات الأوكرانية قضايا المساعدة الاقتصادية وأمن البلاد.

من جانبه قال أوستين، إن واشنطن ستستجيب بشكل مناسب لطلبات كييف المتغيرة وفقا لتغيرات الوضع.