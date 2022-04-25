شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يأمر بخفض أسعار النقل الجوى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بخفض أسعار النقل الجوي والبحري، من أجل ‏استفادة الجالية الوطنية في الخارج، وذلك قبل بدء موسم الصيف.‏

وحسب صحيفة النهار الجزائرية، أمر الرئيس الجزائري أن تكون الأسعار الجديد على متن الشركات الوطنية "بشكل يحفّز وينشّط التوجه نحوها".

كما أصدر تعليمات في الاجتماع بالبدء في الحفل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين، وكذلك تعزيز الرحلات الدولية.

وشدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.

من ناحيته، أكد وزير النقل الجزائري، عيسى بكاي، أن "فتح النقل الجوي للاستثمار الخاص هو من أولويات الوزارة، وهو ما سيدعم خطة الوجهة الجزائرية خدمة للسياحة والإنعاش الاقتصادي".

ودعا في لقائه مع الرئيس المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية، إلى دراسة إمكانية خفض الأسعار على الخطوط الداخلية، وذلك بغرض تحفيز تنقل الجزائريين جوا إلى مختلف مناطق الوطن، لاسيما إلى الجنوب الكبير.

وكان وزير المال الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، طالب في شهر أكتوبر الماضي، القطاع الخاص في بلاده بالاستثمار في مجال النقل الجوي.

ولفت عبد الرحمن إلى أن الجزائر بحاجة إلى شركات نقل جوية ومستثمرين من القطاع الخاص لكي يسهموا في عملية التصدير.