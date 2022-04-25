شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم أكثر من 100 سورى أغلبهم أطفال ونساء بريف إدلب بسبب تناول وجبات فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مخيّمات المهجّرين السوريين في ريف إدلب ظهور حالات تسمّم غذائي أصابت عشرات المهجّرين، نتيجة تناولهم أطعمة فاسدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وأكدت وسائل إعلام سورية أن فرق الدفاع المدني السوري أسعفت منذ مساء الأحد، عشرات المهجّرين - معظمهم أطفال - بعد إصابتهم بالتسمّم، ونقلتهم إلى مستشفيات ومراكز طبية في المنطقة.

وذكر الدفاع المدني السورى في بيان له أنّ فرقه أسعفت أكثر من 100 حالة تسمّم من مخيمات (العيناء، وكفرعويد/المحبة، والمختار) قرب بلدة كللي شمالي إدلب، مضيفا أنّ الحالات ومعظمها لنساء وأطفال تظهر عليها أعراض تسمّم غذائي، مشيراً إلى وجود حالات حرجة بين الحالات، بحسب الجهات الطبية التي أكّدت أن سبب التسمّم ناتج عن تناول أطعمة فاسدة.

يذكّر أنّه خلال شهر رمضان الماضي، تعرّض عشرات السوريين لحالات تسمّم في عددٍ من المخيمات بريف إدلب، نتيجة تناولهم وجبات إفطار فاسدة، كما أصيب عشرات آخرون بحالات مماثلة، في شهر مايو 2020، بعد تناولهم وجبات إفطار "فاسدة" مقدّمة مِن إحدى الجمعيات الإنسانية.