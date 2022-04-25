شركة تويتر تعيد النظر في استحواذ ماسك عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت تقارير إخبارية إن شركة تويتر قررت إعادة بحث عرض الاستحواذ من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن جمع التمويل اللازم للصفقة.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الإثنين عن مصادر أن مديري تويتر يعيدون دراسة الصفقة في ضوء إعلان ماسك مالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا جمع تمويلات بـ 46.5 مليار دولار للصفقة.

كانت التوقعات تشير إلى رفض عرض الاستحواذ ومرر مجلس إدارة تويتر في وقت سابق قراراً يسمى "الحبة المسمومة" للتصدي لأي عرض استحواذ محتمل يرفضه.

وذكرت وول ستريت جورنال أن تويتر ستعيد النظر في العرض مع زيادة احتمال الدخول في مفاوضات مع ماسك.

وأعلن ماسك في الأسبوع الماضي جمع 46.5 مليار دولار لشراء حصة مسيطرة في شركة تويتر، وهو يعتزم التقدم بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في تويتر، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضاً بـ 25 مليار دولار وأكثر من 21 ملياراً جمعها من مصادر أخرى.