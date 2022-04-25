شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الـ"يونيفيل" يحث الجانبين اللبنانى والإسرائيلى على الهدوء وضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثّ رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "اليونيفيل" وقائدها العام، أرولدو لازارو، الجانبين اللبنانى والإسرائيلى على الهدوء وضبط النفس فى هذا الوضع.

جاء ذلك فى بيان لبعثة (اليونيفيل)، صباح اليوم الاثنين، والذي أكدت فيه انطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما رد الجانب الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف. وشهدت مناطق الجنوب اللبناني استنفارًا أمنيًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وخصوصًا المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل؛ إثر تصعيد التوتر الأمني بعدما أقدم مجهولون على إطلاق صاروخ من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة - المنصوري جنوبي لبنان في اتجاه إسرائيل التي ردت مدفعيتها بعشرات القذائف على مناطق متفرقة بمناطق جنوبية.

وأطلقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" بالجنوب اللبناني صافرات الإنذار في أكثر من موقع تابع لها، خصوصًا في المواقع الحدودية في الناقورة وشمع والحمرا، كما قامت وحدات من الجيش اللبناني باستنفار قواتها على طول الساحل الجنوبي.

ولم تسجل أي إصابات جراء القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، حيث استهدف القصف مناطق خالية من السكان ومناطق غابات.