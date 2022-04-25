شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وغائم بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من مناطق نجران ، جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف - متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:23 الثاني عند الساعة 08:50 والجزر الأول عند الساعة 1815: والجزر الثاني عند 34:03.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 21:06 والجزر الاول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.

الكويت:

وفى الكويت مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى المساء معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .