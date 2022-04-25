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البرلمان الموريتاني يمنح الثقة للحكومة الجديدة.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

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صوت البرلمان الموريتاني الأحد، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال بأغلبية مريحة .

 

وصوت 106 نائباً لصالح الحكومة الجديدة التي شكلها ولد بلال في بداية أبريل (نيسان) الحالي بعد أن أعاد الرئيس الموريتاني تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ضمت 16 وجهاً جديداً.

 

وصوت 13 نائباً من المعارضة ضد منح الثقة للحكومة واعتبروا أن لا شيء جديداً في برنامج هذه الحكومة سوى إعادة تدوير وتعيين أوجه الفساد وسوء إدارة موارد الدولة وزيادة فقر المواطنين وتردي ظروفهم المعيشية وتفشي البطالة وارتفاع التضخم والأسعار وغياب الرؤية لحل مشاكل وأزمات البلاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والمالية .

 

في حين أشاد نواب الاغلبية الحاكمة المؤيدة للحكومة بإنجازات الحكومة السابقة وببرنامج الحكومة الجديدة والآفاق التي حددتها لإيجاد حلول لمشاكل البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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