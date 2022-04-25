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تفجير أنبوب للغاز المسال فى محافظة شبوة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة روسيا اليوم بتفجير أنبوب للغاز المسال في منطقة النشيمة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

ووفقا للقناة ذاتها، فقد شوهدت ألسنة النيران تتصاعد من أجزاء متفرقة وبعيدة من موقع التفجير.

فيما أكدت مصادر حكومية محلية، أن مسلحين مجهولين استهدفوا خط الغاز المذكور وهو تابع لشركة بالحاف بمحافظة شبوة، مما أدى لحدوث انفجار كبير.

ويعد هذا العمل التخريبي هو الأول من نوعه منذ تشكيل المجلس الرئاسي باليمن، في السابع من أبريل الجاري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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