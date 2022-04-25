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الرئيس الموريتانى يهنئ ماكرون لفوزه بالانتخابات الفرنسية

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات.

وقال الرئيس الغزواني - بحسب بيان للرئاسة - " يسعدني أن أوجه إليكم التهاني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، مضيفا " يسعدني أن أواصل العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا وموريتانيا".

ووتابع " واثق من أننا سنواصل بذل جهودنا لتجسيد القيم الكبرى للعدالة والمساواة التي تؤسس لثقافة شعبينا".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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