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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أهداف فى لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية

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القاهرة - سامية سيد - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".

وأضاف أن "ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وكان أعلن عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)".

وقالت المتحدث باسم بلدية شلومي إن "صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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