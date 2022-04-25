شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أهداف فى لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".

وأضاف أن "ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وكان أعلن عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)".

وقالت المتحدث باسم بلدية شلومي إن "صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة".