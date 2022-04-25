شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأعرب رئيس الإمارات عن صادق تهانيه وتمنياته لماكرون بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي بالتقدم والازدهار، مؤكدًا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".



كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماكرون.