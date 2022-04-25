شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الموريتانى يصادق على برنامج حكومة محمد ولد بلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق البرلمان الموريتانى على برنامج الحكومة الذى قدمه رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال، أمام البرلمان يوم الخميس الماضي.

وصوت لصالح برنامج الحكومة 106 من النواب مقابل 13 نائبا، وأجاز البرلمان برنامج الحكومة في ختام جلسة علنية تواصلت منذ الخميس الماضي برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال قد قدم الخميس برنامج حكومته خلال عرض تعهد فيه أمام البرلمان بمحاربة الفساد

والقيام بعمل مؤسسي فعال يمكن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين طبقا للنصوص المعمول بها وإنصاف الفئات الهشة وعلى تقريب الإدارة من المواطنين، وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف سنعمل على بناء دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن وخلق اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد وتثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة واقامة مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.