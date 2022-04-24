شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 7 إرهابيين في محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم الأحد القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - "أنه تنفيذا لمذكرات قبض صادرة وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) وبعد ورود معلومات عن وجود مطلوبين ضمن قاطع المسؤولية، اعتقلت مفارز جهاز الأمن العراقي بمحافظة صلاح الدين سبعة إرهابيين عقب تفتيش أماكن تجمعهم".

وأشار الجهاز إلى أن الإرهابيين اعترفوا بالانتماء إلى ما يسمى قاطع صلاح الدين والمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين، وأنه تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.