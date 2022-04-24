شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد النبوي تكثف جهودها لخدمة المعتكفات في العشر الأواخر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي أن الأقسام النسائية بها كثفت أعمالها وجهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف في جنبات المسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة بإتاحة استخراج التصاريح من المواقع الرسمية المخصصة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن الجهات المختصة في الأقسام النسائية تقوم بتهيئة المواقع المخصصة للمعتكفات في المصليات النسائية الشمالية الغربية؛ لتزويدهن بما يحتجن إليه من خدمات تعينهن على التفرغ لأداء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في أجواء تعبدية وروحانية، موضحة أنه يتم خلال فترة الاعتكاف توفير وجبات الإفطار والسحور للمعتكفات.

ومن جهة أخرى، تواصل الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد النبوي، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل 1593 متطوعاً من 42 جنسية بمجموع 95,469 ساعة عمل تطوعية وبمشاركة 16 جهة في سبيل خدمة المسجد النبوي وزائريه.

يذكر أنه من الأعمال التي يقوم بها المتطوعون : المساندة في تنظيم الحركة وتبخير وتطييب المسجد النبوي، وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين، ومساندة وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم الرعاية والتوعية الصحية، والاستعداد لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وصحة المدينة.