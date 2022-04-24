دولة تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت جزر كوك، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، عن تسجيل أول وفاة بكورونا، وذلك بعد أكثر من عامين على تفشي الوباء.



توفيت امرأة بالغة 63 عاما كانت تعاني من مشكلات صحية، أثناء نقلها إلى مستشفى في جزيرة أيتوتاكي في ساعة متأخرة السبت.

وقال رئيس الوزراء مارك براون في بيان الأحد "نأسف للإعلان عن تسجيل أول وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في بلدنا".

أضاف "تلقت المرأة جرعات اللقاح الثلاث، لكنها كانت تعاني في نفس الوقت من مشكلات صحية".

بقيت الدولة المكونة من أرخبيل جزر بمنأى عن كوفيد-19 إلى أن انتشرت المتحورة أوميكرون بعد فتح الحدود أمام المسافرين من نيوزيلندا مطلع العام.

وقالت وزارة الصحة في الأرخبيل إنها سجلت حتى الآن 4727 إصابة بكوفيد، بينها 735 حالة كانت حتى صباح الأحد لا تزال إيجابية.