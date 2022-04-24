إيران.. فهد يهاجم شرطيا ويثير الذعر في شمال البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هاجم فهد شرطيا وأثار الذعر في مدينة قائم شهر بشمال إيران، قبل ضبطه، وفق ما أفاد إعلام محلي، الأحد.



وقال الناطق باسم دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران كميار ولي بور إن الحيوان "هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأشار إلى أن الحال الصحية للشرطي الجريح "لا تثير القلق".

وانتشرت على مواقع التواصل في الجمهورية الإسلامية، العديد من الأشرطة المصوّرة التي تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.

وأظهرت الأشرطة عددا من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا منه.

وأكدت "إرنا" أنه تم في وقت لاحق ضبط الفهد ونقله إلى محمية في سمسكنده بالمحافظة نفسها.

ونقلت عن ولي بور قوله إن الدوائر البيئية تحقق في ما إذا الفهد دخل المدينة آتيا من منطقة برّية، أو أنه من الحيوانات التي تتم تربيتها بشكل غير شرعي في بعض المنازل.

وأوردت صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، أنه حيوانات برية مثل الذئاب والثعالب رُصدت خلال الفترة الماضية في مناطق مدينية.

وأفادت على سبيل المثال عن رصد دبّ في مدينة مرودشت بجنوب البلاد، واعتداء ذئب على سيدتين مسنّتين في مدينة خلخال في الشمال الغربي.