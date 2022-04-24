شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري مطالبا بفتح تحقيق لكشف ملابسات غرق زورق: أصبحنا في دولة ساقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى، الأحد، بضرورة فتح تحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات في حادث غرق زورق قبالة طرابلس، مضيفا "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني اللجوء إلى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة.



منشور سعد الحريري

وأشار "الحريرى" في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن طرابلس تعلن اليوم بلسان ضحاياها سقوط الدولة، لافتا إلى أن الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة و"لن نقبل بأن تدفن في بحر المدينة والمطلوب تحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات … وخلاف ذلك لنا كلام آخر." على حد قوله.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس، على أن تنكس الأعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادا على أرواح الضحايا، وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية.

‏وأجري رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور وطلب منه التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الامين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الاهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.

إلى ذلك، يتابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من يوم أمس السبت، التفاصيل المتعلقة بحادثة غرق زورق قرب سواحل طرابلس ويحمل مهاجرين غير شرعيين بعضهم غير لبنانيين.

وأطلع الرئيس اللبناني على وقائع عمليات انقاذ ركاب الزورق الذين نجوا من الغرق وتأمين العلاج اللازم لهم ، فيما تتابع الوحدات العسكرية اللبنانية البحث عن الركاب الاخرين، وقد طلب الرئيس عون من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق وعلى متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.

وأكد ميقاتي أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس.

وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.