شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: سرت عانت من الدمار والخراب جراء الحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أهمية مدينة سرت كونها تتوسط ليبيا وتربط الشرق والغرب والجنوب، مشددًا على أن حكومته ستولى المدينة كل الاهتمام بعدما عانت وشهدت عديد الحروب والدمار والخراب.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الذي وصل مساء أمس السبت إلى سرت مع عميد بلدية المدينة مختار المعدانى، وعضو مجلس النواب غيث أوحيدة، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية الأمن بسرت، ومديري جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني والاتصالات ولفيف من مسؤولي المدينة.

بدوره، تحدث عميد بلدية سرت مختار المعداني، عن معاناة المدينة جراء ما شهدته خلال السنوات الماضية من حرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وما نتج عنها من تدمير عديد الأحياء السكنية ونزوح أهلها داخل وخارج المدينة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة اليبية فتحي باشاغا، نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووزراء الخارجية حافظ قدور، والصحة عثمان عبدالجليل والطيران المدني هشام بالشكيوات.