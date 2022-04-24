أخطاء تجنبها على واتس أب.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قد يبدو تطبيق واتس أب سهل الاستخدام بدرجة كافية، ولكن الكثيرين يرتكبون بعض الأخطاء عند استخدام التطبيق الشهير.



فيما يلي مجموعة من الأخطاء التي يجب عليك تجنبها عند استخدام تطبيق واتس أب، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

قفل واتس أب

يعد قفل واتس أب بشكل منفصل في جهاز آي فون أمراً هاماً للغاية، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة النصوص الخاصة بك. ولإعداد هذه الميزة، عليك التوجه إلى إعدادات واتس أب، ثم انقر فوق الحساب ثم الخصوصية. من هنا، يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID وستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى.

رسائل الحذف الذاتي

يحتوي واتس أب على ميزة تمت إضافتها مؤخرًا والتي ستقوم تلقائيًا بالتدمير الذاتي للرسائل الجديدة بعد يوم واحد. ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز خصوصيتك عن طريق تدمير رسائل واتس أب. ويمكن ضبط الرسائل المختفية ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة دون التأثير على المحادثات الحالية. وتمت إضافة مدتين جديدتين للرسائل المختفية بعد 24 ساعة و 90 يومًا. لذا يمكنك الآن الاختيار من بين أربعة خيارات في المجموع: 24 ساعة، 7 أيام، 90 يومًا أو إيقاف. انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية ثم قم بتشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

لا ترسل رمز تحقق واتس أب إلى أي شخص

هناك عملية احتيال ذكية يجب أن تكون على دراية بها، والتي تدور حول رمز التحقق المكون من ستة أرقام الذي يقدمه واتس أب عندما تريد استعادة الوصول إلى حسابك، حيث يرسل المحتال رسالة إليك متظاهراً بأنه أحد أصدقائك، و في نفس الوقت تتلقى رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا من واتس أب مع رمز التحقق الذي طلبه المحتال بالتظاهر بأنك أنت، ويطلب منك تزويده بهذا الرقم، وفي حال وقعت بالفخ، سيقوم بتفعيل حسابك على جهازه ولن تكون قادراً على الدخول إلى حسابك مرة أخرى. لذلك تجنب إرسال رمز التحقق لأي شخص كان.

تعطيل الحفظ التلقائي للوسائط

تأكد من أن واتس أب لا يحفظ جميع ملفات الوسائط على مساحة تخزين هاتفك. افتح تطبيق واتس أب وانقر على "الإعدادات" ثم "التخزين والبيانات"، ثم انقر فوق "الدردشات" وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل المسمى "حفظ في ألبوم الكاميرا". يمكنك أيضًا إيقاف التطبيق الذي يقوم بتنزيل الوسائط من الدردشات الفردية. ما عليك سوى الانتقال إلى الدردشة المرغوبة، والنقر فوق عنوانها في الأعلى وتغيير الإعدادات عبر خيار "حفظ في ألبوم الكاميرا".

إعداد التحقق الثنائي

يجب عليك تشغيل التحقق على خطوتين الآن، فهي خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين الذين يحاولون اختراق حسابات واتس أب. لتشغيل التحقق على خطوتين، انتقل إلى الإعدادات> الحساب وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل.

تأمين إعدادات مجموعتك

هناك إعداد لمنع الغرباء من إضافتك إلى المجموعات. انتقل إلى إعدادات واتس أب، ثم الحساب، ثم الخصوصية، ثم المجموعات. يمكنك الآن اختيار من يمكنه إرسال دعوات جماعية إليك. خياراتك هي الجميع وجهات الاتصال وجهات الاتصال الخاصة بي باستثناء. الخيار الأول هو الأكثر انفتاحًا، حيث يسمح لأي شخص لديه رقم هاتفك بدعوتك، لذلك من الأفضل أن تختار أحد الخيارين الآخرين.