شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو جدول مواعيد القطارات في مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

حجز موعد للسفر بالقطار خلال فترات الأعياد في مصر يمثل أزمة كبيرة، خاصة للمسافرين للصعيد، نظرا للمسافات الطويلة مع العاصمة والإسكندرية.



أعلنت هيئة السكة الحديد عن جدول رحلات إضافية للصعيد، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما أعلنت عن مواعيد حجز تذاكر قطارات الصعيد الإضافية بالإضافة إلي حجز التذاكر للقطارات الروسي والمكيفة.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه سيتم تسيير عدد 8 قطارات إضافية، خلال الفترة من 10 مايو/أيار إلى 21 مايو/أيار 2021، منها 4 قطارات تعمل بصفة يومية و4 أخرى تسير لرحلة واحدة فقط، خلال الفترة المحددة من 10 مايو/أيار إلي 21 مايو/أيار، لمواجهة زيادة الطلب على التذاكر.

وأكدت هيئة السكة الحديد زيادة عدد عربات القطارات الحالية أيضًا لمواجهة الزيادة فى الطلب على تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وأشارت الهيئة إلي أنه تم إضافة عدد 22 عربة مكيفة لبعض رحلات القطارات ذات الكثافة العالية بإضافة عربة واحدة لكل قطار يوميا خلال الفترة المحددة وهي من 10-5-2021 وحتى 21-5-2021.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد القطارات التي تمت إضافتها خلال تلك الفترة تبلغ 30 قطارا مكيفا، و24 قطارا روسيا وعدد 336 عربة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المقاعد الإضافية خلال تلك الفترة يبلغ 61 ألفا و788 مقعدًا بنسبة بزيادة 12% عن المقاعد المتاحة للوجه القبلى.

وقالت هيئة السكة الحديد إنه يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية كذلك العربات العلاوة قبل السفر بمدة 24 ساعة.

يمكن حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للسكة الحديد، كما يمكن الحجز أيضًا عبر تطبيق حجز تذاكر السكة الحديد عبر التلفون المحمول من موقع جوجل بلاي.

وأتاحت الهيئة حجز التذاكر عن طريق موقع الهيئة وتطبيق المحمول بنسبة 20% من إجمالي عدد المقاعد المكيفة والروسي للتيسير على جمهور المسافرين وللحد من الزحام أمام الشبابيك.

حددت هيئة السكة الحديد شروط حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسي خلال الرحلات العادية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ اعتباراً من يوم 26- 4-2021.

وذلك، بأن يكون الحجز قبل موعد السفر بمدة 14 يومًا، ويكون الحجز من محطتي القاهرة والجيزة فقط، ويتم بدء صرف التذاكر من الساعة السابعة صباحاً بهدف لإحكام الرقابة علي عمليات بيع التذاكر.

ويتم حجز التذاكر على قطارات 88 و2008 و934 من محطات الأسكندرية وسيدي جابر وطنطا والقاهرة والجيزة، بحد أقصى عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك، وذلك بموجب الرقم القومي، يتم وقف حجز تذاكر المجموعات خلال فترة إجازة العيد.

- قطار 1936 مكيف القاهرة – أسوان: يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 ويعمل يوميًا من 10-5-2021 وحتى 21-5-2021.

- القطار 1937 مكيف أسوان - القاهرة: يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويعمل يوميًا من 10-5-2021 وحتى 21-5-2021.

- قطار 2202 روسي القاهرة - أسوان: يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 ويعمل يوميًا من 10-5-2021 وحتى 21-5-2021.

- القطار 2203 روسي أسوان - القاهرة: يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 ويعمل يوميًا من 10-5-2021 وحتى 21-5-2021.

مواعيد القطارات الإضافية التى تعمل رحلة واحدة بإجازة العيد

- القطار 1940 مكيف الإسكندرية - أسوان: يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل فقط يوم 9-5-2021.

- قطار 1940 مكيف القاهرة - أسوان: يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 ويعمل فقط يوم 11-5- 2021.

- القطار 1941 مكيف أسوان - القاهرة: يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 ويعمل فقط يوم 10-5-2021.

- قطار 1941 مكيف أسوان - الأسكندرية: يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 ويعمل فقط يوم 19-5-2021.

جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الصعيد

- القطار رقم 1902 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP موعد القيام الساعة 06.30 صباحا.

- القطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 08.00 صباحا.

- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 10.00 صباحا.

- القطار رقم 982 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 12.00 ظهرا.

- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر موعد القيام الساعة 13.00 ظهرا.

- القطار رقم 990 القاهرة - سوهاج موعد القيام من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 2006 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 17.15 بعد الظهر.

- القطار رقم 2012 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 17.30 بعد الظهر.

- قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط موعد القيام الساعة 17.45 بعد الظهر.

- القطار رقم 988 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 19.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 84 القاهرة - أسوان نوم موعد القيام الساعة 19.20 بعد الظهر.

- القطار رقم 86 القاهرة - أسوان نوم موعد القيام الساعة 19.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 21.00 مساء.

- القطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 22.00 مساء.

- القطار رقم 890 القاهرة - سوهاج موعد القيام الساعة 23.30 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة

- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة موعد القيام الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

- القطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم موعد القيام الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 1903 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

- القطار رقم 87 أسوان - القاهرة نوم موعد القيام الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 2009 أسوان - القاهرة VIP موعد القيام الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

- القطار رقم 871 أسيوط - القاهرة موعد القيام الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم موعد القيام الساعة 04.10 صباحا.

- القطار رقم 997 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 04.35 صباحا.

- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 06.40 صباحا.

- القطار رقم 991 سوهاج - القاهرة موعد القيام من القاهرة الساعة 08.20 صباحا.

- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة موعد القيام من القاهرة الساعة 10.15 صباحا.

- القطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP موعد القيام من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 16.20 بعد الظهر.

- القطار رقم 2013 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 22.10 مساء.

- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP موعد القيام الساعة 23.20 مساء.

- القطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد القيام الساعة 23.30 مساء.

مواعيد القطارات المتجهة من الأسكندرية إلي أسوان والعكس

- قطار رقم 934 الأسكندرية - الأقصر VIP موعد القيام من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

- القطار رقم 88 الأسكندرية - أسوان موعد القيام من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الأسكندرية - أسوان VIP موعد القيام الساعة 23.00 مساء.

- القطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد القيام الساعة 05.45 صباحا ويتحرك من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 17.15 بعد الظهر ويتحرك من القاهرة الساعة 22.30 مساء

- القطار رقم 1109 الفيوم - الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

- قطار رقم 196 الأسكندرية - الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام الساعة 15.40 بعد الظهر.

- القطار رقم 88 الأسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 2008 الأسكندرية - أسوان VIP موعد القيام الساعة 20.00 مساء.

- القطار رقم 934 الأسكندرية - أسوان VIP موعد القيام الساعة 22.00 مساء.