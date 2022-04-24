كل ما تريد معرفته حول مرض فرط الألدوستيرونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

فرط الألدوستيرونية “Hyperaldosteronism” هو مرض يتصف بزيادة إنتاج هرمون "ألدوستيرون" من الغدد الكظرية (غدة تقع فوق الكلية).



زيادة إنتاج هذا الهرمون يتسبب في نقص بوتاسيوم الدم، إضافة إلى نقص المغنيسيوم وفرط الصوديوم.

وقالت الجمعية الألمانية للغدد الصماء، إن أسباب فرط الألدوستيرونية تتمثل في تضخم قشرة الغدة الكظرية أو الإصابة بورم حميد أو خبيث في قشرة الغدة الكظرية، مشيرة إلى أن الأعراض تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والصداع الشديد وطنين الأذن وضيق التنفس واضطرابات الرؤية والإعياء والوهن العضلي والخدر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

ويتم علاج فرط الألدوستيرونية بواسطة الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، كما يمكن اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الورم أو الغدة.

وإلى جانب العلاج، يتعين على المريض اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على الحد من الصوديوم بالطعام (من خلال الإقلال من الملح والتوابل والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة) والإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين (مثل الشاي والقهوة والكولا والكاكاو)، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة (كالمشي لمدة 30 دقيقة يوميا)، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.