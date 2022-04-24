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تعرف على علاقة تخفيض الوزن بالأكل المقيّد بالوقت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

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أظهرت دراسة حديثة أن تقييد تناول الطعام في أوقات معينة في اليوم، ليس أفضل من تقليل سعرات حرارية، لتخفيض الوزن الزائد.

 

وتمثل نتائج الدراسة التي نشرتها سكاي نيوز عربية نقلاً  عن شبكة "سي إن إن" الأميركية، ضربة لأولئك الذين يعتقدون بأن حصر تناول الطعام في فترات محدودة خلال اليوم مفيد للغاية لخسارة الوزن.

 

ويعتبر الطعام المقيّد بالوقت شكلا من أشكال الصيام المتقطع، الذي يقوم على أكل الطعام خلال فترة محددة للغاية خلال اليوم.

 

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة في جامعة ساوثرن ميديكال في مدينة قوانغتشو الصينية: إن"بياناتنا تظهر أن تقليل حجم السعرات الحرارية المتناولة أفضل مقارنة بنظام الأكل المقيّد بالوقت".

 

وخلص الباحثون الصينيون إلى أن هذه الطريقة لا تمتلك مزايا كبيرة، مقارنة بالحد من السعرات الحرارية في محاربة السمنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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