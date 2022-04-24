شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: مصر دولة شقيقة وقطب أساسى في القومية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مصر تعد بمثابة "دولة شقيقة بأتم معنى الكلمة"، نظرا لكونها قطبا أساسيا في القومية العربية بجانب الجزائر والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الصحفي الدوري، الذي عقده تبون، مع ممثلي الصحافة المحلية، وبثه التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأوضح الرئيس الجزائري أن كافة الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية المقبلة، التي سوف تستضيفها الجزائر، في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الدول العربية إزاء مختلف القضايا.

وأضاف أن العلاقات مع دول الخليج كانت ومازالت طيبة ولكنها تعرضت لبعض "الفتور" خلال الفترات الماضية.

وحول العلاقات الجزائرية مع مختلف القوى الدولية، نوه الرئيس الجزائري إلى أن بلاده عضو أساسي في حركة عدم الانحياز، وتربطها علاقات طيبة مع مختلف الدول، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.