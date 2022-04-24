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الرئيس الجزائري يجتمع بالحكومة لبحث مشاريع قوانين تخص الطاقة والإعلام

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القاهرة - سامية سيد - يترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد اجتماعا للحكومة لبحث ودراسة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالطاقة والصناعة.

 

وأوضحت الرئاسة الجزائرية ،في بيان، أن الاجتماع سيتناول كذلك المصادقة على مشاريع قوانين تخص الإعلام، والصحة، والنقل والموارد المائية والأمن المائي.

 

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التي تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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