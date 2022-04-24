عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحديث واتساب الجديد.. ميزة انتظرها عشاق مكالمات الفيديو

الأحد 24 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا) عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق التراسل الفوري، لتحسين خدمة مكالمات الفيديو.



وتسمح الميزة الجديدة بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 32 شخصا، مقابل 8 أشخاص فقط سابقا (الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة بمكالمات الفيديو في واتساب)، مما يعني أن الميزة الجديدة ضاعفت الرقم 4 مرات.

وبهذا الارتفاع، يقترب "واتساب" من منافسة تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل "زووم".

ونشر موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار "واتساب" تحديثا من موقع "واتساب" يتضمن إشارة إلى أمور جديدة طرأت على التطبيق، ومن ضمنها أن مكالمات الفيديو يمكنها أن تستوعب حتى 32 شخصا، مع إضافة على خلفية مكالمات تظهر فيه فقاعات متتالية، ووصول سريع إلى المفضلات في معرض الصور.

تحديث واتساب.. المكالمات الصوتية والرسائل

وفي المكالمات الصوتية الجماعية ثمة إضافات أخرى مثل خلفية جديدة وتظليل على صورة المتحدث في المكالمة، مع تصميم على شكل أمواج الصوت، كما في الإذاعات.

وأجرى تطبيق واتساب تحديثا على خدمة الرسائل الفورية مطلع الشهر الجاري، في إطار محاولة حماية الخصوصية، في أثناء استخدام الرسائل التي تختفي ذاتيا.

وكان "واتساب" أضاف العام الماضي خدمة الرسائل التي تختفي تلقائيا، وتتيح حذف الرسائل بعد فترة محددة من الوقت.

لكن إذا كان المستخدم يشغّل خدمة (auto-saving)، أي الحفظ التلقائي للوسائط مثل الصور والفيديوهات، يمكن أن تبقى وسائط الرسائل في التطبيق.

ويمثل هذا الأمر خرقا للخصوصية، لذلك قرر "واتساب" إجراء تغيير.

ومن الآن فصاعدا، قرر تطبيق التواصل الفوري، الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، إيقاف خدمة "media visibility" أو "رؤية الوسائط" من الدردشة المختفية تلقائيا.

وعلى هواتف "آيفون" عمد "واتساب" إلى إيقاف خيار "حفظ في معرض الكاميرا" التلقائي للنوع نفسه من الرسائل.

وهذا يعني أن الصور والفيديوهات وغيرها من الوسائط لن تحفظ تلقائيا في تطبيق كاميرا الهاتف.

وقال موقع (WABetaInfo) إن هذه الخطوة ترمي إلى توفير بيئة أكثر خصوصية للمستخدمين، الذين يستعملون الرسائل المختفية تلقائيا.