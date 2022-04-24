شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى سورى بقصف لـ"النصرة" على محافظة اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر إطلاق نار شنته جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية من منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية، عن مقتل جندي سوري في محافظة اللاذقية.

وقال لنائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري أوليغ جورافليف:

"خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل إطلاق 5 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية. على محافظة حلب قذيفتان، وعلى محافظة اللاذقية ثلاث قذائف. وفي محافظة اللاذقية، جراء قصف بقذائف الهاون نفذه إرهابيون من منطقة برزة تحتاني على مواقع القوات الحكومية في منطقة جب الزعرور، قتل جندي سوري".