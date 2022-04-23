شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف تغولها فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /السبت/، الإدارة الأمريكية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، واجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين.

وأدانت الوزارة - في بيان صحفى - الاعتداءات الوحشية التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور.

كما استنكرت التضييقات، التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين، ما يشكل ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات، استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات "أسرلة" وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك.



وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلى، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان "الهمجي" على كنيسة القيامة والمصلين المسيحيين.