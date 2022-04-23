شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسعى لإعادة قطع أثرية من بريطانيا يعود تاريخها إلى قبل 2000 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شركة عقارية بريطانية دعوى قضائية أقامتها ليبيا ضدها لاسترجاع قطع أثرية عبارة عن أعمدة موجودة في حديقة وندسور جريت بارك، التى تشرف عليها الشركة، نيابة عن الملكة إليزابيث ويعود تاريخها إلى قبل ألفى عام، أو تقديم دليل على أنها لم تسرق.