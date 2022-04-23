شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث تصادم أودى بحياة 8 معتمرين وإصابة العشرات بالمدينة المنورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا للحادث المأساوى الذى أودى بحياة 8 معتمرين وأصيب قرابة 43 آخرون في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة، وأنباء عن وجود مصريين بين الضحايا والمصابين.

وأشار فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة في بيان له، إلى أنه "تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع شاحنة على طريق الهجرة السريع عند الكيلو 140".

الباص

وأضاف: "توجهت على إثرها 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث".

وتابع: "تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة".



تصادم الاتوبيس بالشاحنة

وأوضح البيان أنه تم "نقل المصابين لتلقى العلاج فى المستشفيات"، فيما تستمر الإجراءات النظامية للوقوف على أسباب الحادث.