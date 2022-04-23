شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالي المدح" تحيي ليالى رمضان فى موريتانيا بعد عامين من الانقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، النسخة التاسعة من مهرجان ليالي المدح، بعد عامين من تنظيمه افتراضيا بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

ووفقا لموقع صحرا ميديا الاخباري الموريتاني، وفر المهرجان فرصة لاتعوض لسكان نواكشوط للترويح عن أنفسهم، كما يصف بعض الجماهير التي قدمت من أطراف العاصمة.

وحضر للمهرجان الافتتاحي منتخبون وسياسيون وشخصيات من المجتمع المدني الموريتاني، بالإضافة إلى مفكرين وإعلاميين.

وأنعش الحفل الافتتاحي مجموعة من المداحين، قدموا وصلات مديحية، كانت «ملهمة للجماهير وفسحة رمضانية رائعة» هكذا يقول بعض الحاضرين.

وقال رئيس مركز ترانيم الموريتاني، محمد عالي ولد بلال، إن مهرجان ليالي المدح، يساهم «بشكل كبير في توطيد الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين كل أطياف المجتمع» وفق تعبيره.

وأشار ولد بلال إلى أن «الجهد كان منصبا من أجل إنجاح هذه النسخة التي أجلت أكثر من مرة» بسبب «مضايقات تعرضوا لها من أعداء النجاح» على حد وصفه.

الحاضر الأبرز في هذه النسخة هو الراحل الشيخ حسن البمباري، الصحفي الذي توفي قبل أشهر قليلة إثر حادث سير، والذي كان من منظمي هذا المهرجان في نسخه السابقة.

وقال رئيس ترانيم محمد عالي ولد بلال، إن هذه النسخة مخصصة لتأبين « الباحث الراحل الشيخ الحسن البمباري كما سيكون يوم غد يوما خاصا بعرض أفلام وثائقية عن حياة الفقيد.