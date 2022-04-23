شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يتوعد بسحق تنظيم داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت ، بسحق تنظيم داعش الإرهابي ، وقال إن "عناصر داعش ليس أمامهم سوى الموت".

وأكد الكاظمي ـ خلال إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية - على ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة، والدقة في التنفيذ لحفظ الأرواح وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وقال الكاظمي ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ "إن التنظيم الإرهابي اختبرنا في مختلف المجالات، عسكريا وأمنيا، وبفضل الله نسجل الانتصار تلو الانتصار، وأنتم تخسرون يوما بعد يوم، ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم ، وسحق أميركم الجديد وكل إرهابي ينتمي إلى عصاباتكم".

وأضاف أن الأبطال في القوات الأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وفي كل مؤسسة عسكرية يقومون بحماية شرف الوطن وأرضه.