شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داء الثعلبة يؤثر على فروة الرأس (الاعراض) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بصورة نشرتها على حسابها الشخصي على "أنستقرام"، أعلنت الإعلامية سالي عبدالسلام عودة مرض الثعلبة إليها مرة أخرى بعد تعافيها تماماً.



وعلقت عبدالسلام على صورتها التي التقطتها أثناء تواجدها في إحدى العيادات الطبية، قائلة: "أنا في الابتلاء ده من 2017، آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالظبط، أبريل/ نيسان 2020، عند الناس بتيجى بالواحدة، أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة، سبحانك يا رب".

يذكر أن الإعلامية سالي عبدالسلام أعلنت إصابتها بمرض الثعلبة لأول مرة عام 2017 ببيان غاضب ألمحت فيها إلى تعرضها للحسد.

وفيما يلي يستعرض التقرير التالي جميع التفاصيل عن مرض الثعلبة ونصائح لإعادة نمو الشعر، وفقاً لموقع " hairlust".

ما هو مرض الثعلبة؟

الثعلبة البقعية، المعروفة أيضاً باسم الصلع البقعي، هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي غالباً إلى تساقط الشعر من بعض أو كل مناطق الجسم.

وداء الثعلبة هو اضطراب مناعي ذاتي شائع يتسبب في تساقط شعر غير مكتمل.

ومن المعروف أن الجهاز المناعي يحمي الجسم من الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات، لكن الأشخاص المصابين بالثعلبة لديهم أجهزة مناعية تهاجم عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه.

ويؤثر داء الثعلبة فقط على فروة الرأس ويظهر على شكل بقع صغيرة ملساء من تساقط الشعر.

متى يبدأ داء الثعلبة عادة؟

يمكن أن يحدث داء الثعلبة في أي عمر ويؤثر على جميع الأجناس.

ومع ذلك، تحدث معظم الحالات قبل سن الثلاثين، ولهذا السبب، غالباً ما يرتبط داء الثعلبة البقعية بالأطفال والمراهقين.

ويمكن أن تتكرر الإصابة بالثعلبة البقعية أيضاً بعد إعادة نمو الثعلبة، مثل حالة الإعلامية سالي عبد السلام.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن حالات الثعلبة المتكررة هي أمر يعانون منه بقية حياتهم، في حين لأشخاص آخرين لا تعود مطلقاً بعد إعادة نمو الثعلبة.

ما الذي يسبب داء الثعلبة؟

يُعتقد أن الثعلبة البقعية مرتبطة بالوراثة.

وفقاً لموقع Alopecia UK، المعني بتقديم جميع المعلومات عن الثعلبة في المملكة المتحدة، فإن شخصاً من كل 5 أشخاص مصابين بالثعلبة، لديه فرد من العائلة يعاني من الحالة نفسها.

ونظراً لأن مرض الثعلبة هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، فمن المرجح أيضأً أن يكون لدى الأشخاص المصابين بالثعلبة أفراد من العائلة يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل الصدفية والربو والحساسية.

ولكن، الثعلبة البقعية ليست معدية ولا ترتبط بأي نقص في الفيتامينات أو المعادن.

أعراض الثعلبة

بقع تساقط الشعر بحجم العملة المعدنية هي الأعراض الكلاسيكية للثعلبة البقعية.

وتبدأ الثعلبة عادة على شكل بقعة صلعاء صغيرة وناعمة على فروة الرأس.

ويمكن أن يظل تساقط الشعر غير مكتمل أو ينتشر حتى يتم فقدان شعر فروة الرأس بالكامل.

ويعاني بعض المصابين بالثعلبة من إحساس خفيف بالوخز في فروة الرأس.

في حالة ملاحظة تساقط غير مكتمل للشعر، فلابد من الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية.

نصائح لإعادة نمو الشعر

وعلى الرغم من أن تساقط الشعر من داء الثعلبة عادة ما يكون غير دائم، فإن الحالة نفسها لا يوجد علاج لها.

ومع ذلك، قد تساعد بعض علاجات الثعلبة الشعر على النمو بسرعة أكبر، ومنها:

مكملات نمو الشعر

على الرغم من عدم وجود صلة معروفة بين نقص الفيتامينات وداء الثعلبة، فإن تناول مكملات نمو الشعر يمكن أن يساعد على التأكد من أن الشعر ينمو بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، مع مزيج للشعر من البيوتين وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك وحمض الفوليك.

وتحتوي مكملات نمو الشعر على كل ما تحتاجه بصيلات شعرك لتحسين نموها.

استخدم شامبو وبلسم خفيف

قد تساهم المنتجات التي تستخدم لغسل الشعر في الإصابة بالثعلبة البقعية، لذا فإن الحد من الاستجابة الالتهابية من الجسم عن طريق تقليل التعرض للمواد الكيميائية القاسية قد يكون علاجأً للثعلبة.

تصنع العديد من أنواع الشامبو والبلسم من مكونات معروفة بتسببها في تهيج البشرة الحساسة.

وبدلاً من ذلك، ينصح باختيار شامبو وبلسم مصنوعين من مكونات خفيفة وطبيعية تعزز النمو الطبيعي للشعر.

تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس

من علاجات داء الثعلبة والتي يجب مراعاتها، زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، وذلك نظراً لأن الدم يجلب الفيتامينات والمعادن التي تتناولها إلى بصيلات الشعر.

والمزيد من الدم إلى بصيلات الشعر يعني تلقي المزيد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الشخص لنمو شعر صحي جديد.

وإحدى طرق تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس هي تدليك فروة الرأس بأصابع اليد بانتظام.

كما يمكن أن يساعد استخدام زيت النعناع أيضاً على تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس.

نظام غذائي مضاد للالتهابات

يمكن أن تؤدي الأطعمة السكرية والأطعمة المصنعة إلى حدوث استجابة التهابية في الجسم.

ويعتقد بعض الناس أيضاً أن التخلص من الحساسية الغذائية الشائعة مثل المكسرات والجلوتين ومنتجات الألبان يمكن أن يساعد على تقليل الاستجابة المناعية في الجسم.

وبالتالي، قد يكون اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات مع القليل من السكر المضاف، بمثابة علاج للثعلبة البقعية.

كما يجب تناول الأطعمة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، مثل الخضروات الورقية والتوت والبروكلي والزنجبيل وزيت جوز الهند وسمك السلمون ومرق العظام.

ويمكن أن يكون تناول الفواكه والخضروات والبروتين - المكونات الرئيسية في حمية البحر الأبيض المتوسط - مفيداً لنمو الشعر.

الزيوت الأساسية

من المعروف أن بعض الزيوت الأساسية لها خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تعمل كعلاج للثعلبة البقعية.

وقد يكون زيت اللافندر مفيداً بشكل خاص في تشجيع نمو الشعر.

في دراسة أجريت عام 2016، أدى التطبيق الموضعي لزيت اللافندر إلى زيادة عدد بصيلات الشعر وعمقها.

ويعزز زيت اللافندر أيضاً الاسترخاء والشعور بالهدوء، مما قد يساعد على تقليل التوتر.

كما أن إكليل الجبل هو زيت أساسي آخر يُعتقد أنه يساعد على نمو الشعر، إذ أشارت دراسة أجريت عام 2015 إلى أن زيت إكليل الجبل كان فعالاً في تشجيع إعادة نمو الشعر.

ويمكن أن يساعد استخدام أحد هذه الزيوت العطرية أو كليهما بدليك فروة الرأس بهما على إعادة نمو الثعلبة.

الحفاظ على العناية الجيدة بالشعر وفروة الرأس

ينصح بتجنب علاجات الشعر القاسية مثل استخدام أدوات كي وفرد الشعر وصبغه.

كما يمكن أن تؤثر تسريحات الشعر مثل ذيل الحصان الضيق أو الضفائر على الشعر أيضاً.

وينصح بالحفاظ على صحة فروة الرأس عن طريق غسل الشعر بانتظام.