تحديث جديد في "إنستجرام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن آدم موسيري، رئيس "إنستجرام"، عن إجراء المنصة تحديثاً للطريقة التي تصنَّف بها المحتوى من أجل زيادة التركيز على المحتوى الأصلي.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اتخذ فيه "إنستجرام" خطوات أخرى لتحفيز المبدعين إلى نشر المحتوى الأصلي على نظامه الأساسي أولاً، بدلاً من إعادة مشاركة المقاطع من "تيك توك" والتطبيقات الأخرى.

وكشف موسيري عن التحديث في مقطع فيديو على "تويتر"، مشيراً إلى أن التغيير يتماشى مع هدف شركة "ميتا" الأوسع المتمثل في تمكين منشئي المحتوى.

وقال: "إذا قمت بإنشاء شيء ما من الصفر، فيجب أن تحصل على المزيد من الامتيازات، مما إذا كنت تعيد مشاركة شيء وجدته من شخص آخر".

وأكد بذل المزيد من الجهد لمحاولة تقييم المحتوى الأصلي بشكل أكثر دقة مقارنةً بالمحتوى المعاد نشره.

وعندما سُئل موسيري: كيف يمكن لـ"إنستغرام" تحديد المنشئ الأصلي لصورة أو مقطع فيديو، أوضح أن التطبيق "لا يمكنه معرفة ذلك على وجه اليقين".

ولفت إلى أن الشركة تعيد تصنيف الخوارزميات للتنبؤ بمدى احتمالية أن يكون الشيء أصلياً.

وتحدث موسيري عن عملية وضع علامات على المنتج التي كانت متاحة في السابق للمبدعين والعلامات التجارية فقط.

وذكر أنها أصبحت الآن متاحة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة.