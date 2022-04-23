شركة دو تطلق خدمة الجيل الخامس اللاسلكية المنزلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن خدمة تقنية الجيل الخامس اللاسلكية المنزلية توفر إمكانات اتصال جديدة غير محدودة للعملاء عبر الإمارات. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود «دو» الرامية لإثراء تجارب عملائها ورفدهم بخدمات اتصال عالية الجودة، إذ ستمنح الترقية الجديدة مشتركي خدمة الاتصال المنزلي من «دو» وصولاً غير محدود وفورياً إلى شبكة الجيل الخامس، ما يضمن لهم الاستفادة من خدمات اتصال محسّنة وفق مستويات أعلى من القيمة.



ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة استكمالاً للإسهامات المستمرة التي تقدمها الشركة لتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس على مستوى الدولة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتماشياً مع جهود «دو» الاستباقية لضمان وصول مشتركي خدمات الاتصال المنزلي بسلاسة إلى أحدث تقنيات الاتصال والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية الجيل الخامس من راحة منازلهم.

وتمثل الخدمة بوابة إلى عالم الجيل الخامس مع مستويات عالية من السلاسة والموثوقية فضلاً عن تمتعها بزمن استجابة منخفض وسعات وسرعات أعلى. والخدمة عبارة عن حل اتصال من فئة «اشبك وابدأ» تأتي مع بيانات غير محدودة وقدرات عالية لبث المحتوى مباشرة عبر الإنترنت، ما يمنح العملاء تجارب ترفيهية غير مسبوقة في منازلهم.