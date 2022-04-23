جوجل تحظر تطبيقات تسجيل المكالمات التابعة لجهات خارجية من متجرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قررت شركة جوجل الأمريكية الحظر الفعال لتطبيقات تسجيل المحاثات الهاتفية، التي تتبع جهات ‏خارجية.‏



وستعتمد جوجل السياسة الجديدة اعتبارا من 11 مايو المقبل، وفقا لموقع "9to5Google".

وتستخدم تطبيقات تسجيل المحادثات التابعة لجهات خارجية في الوقت الحالي واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول (المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة)، والتي تساعدهم على الوصول إلى وظائف الصوت على أجهزة "أندرويد".

وتنص السياسة الجديدة من جوجل على أن "التطبيقات ذات الوظائف الأساسية، التي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤهلة لاستخدام أداة "IsAccessibilityTool"، والتي على من يرغب في استخدامها أن يفي بمتطلبات الإفصاح والحصول على الموافقة البارزة".

وتحاول جوجل تدريجيا القضاء على تسجيل المكالمات على "أندرويد"، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف الخصوصية.

وتم حظر هذه الخاصية إلى حد كبير على نظام "أندرويد 6"، وتم إلغاء استخدام الميكروفون لتسجيل المكالمات في "أندرويد 10"، وكان الملاذ الأخير لتطبيقات تسجيل المكالمات هو استخدام واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول، المصممة لذوي الإعاقة.

وأوضحت جوجل في ندوة عبر الإنترنت أن تلك التطبيقات التي ستحظرها الشهر المقبل "يكون فيها الشخص على الطرف الآخر غير مدرك لتسجيل محادثته".

وأضافت أن تطبيقات مثل "Google Phone" و"Mi Dialer" مع وظائف تسجيل المكالمات الأصلية لن تتأثر بالتغيير