شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" توزّع 7000 مظلة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرابة 7000 مظلة لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مبادرة (مظلتك بين يديك) تأتي لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.



وفي السياق ذاته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة "أساور معصم اليد للأطفال" لكتابة بيانات تواصل ذويه؛ لتُسهِّلَ على الجهات المتخصصة التواصل بشكل سريع مع ذوي الطفل.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي لمساندة هذه الفئة الغالية ودعمها، إضافة إلى ما تقوم به رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من مبادرات في باب المسؤولية المجتمعية والتوعية بأهمية العمل التطوعي واستشعار الأمر.