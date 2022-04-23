في هذا الموعد.. انتخابات مرتقبة لاختيار بديل روسيا في مجلس حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الأسابيع المقبلة" انتخابات لاختيار بلد يحلّ مكان روسيا التي علِّقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أوائل أبريل (نيسان)، وفق ما أعلن الجمعة رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس.



وأوضح فيليغاس خلال مؤتمر صحافي أنّ البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية، من دون أن يحدّد ما إذا كانت هناك بلدان قد أعلنت ترشّحها.

وعلّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من أبريل (نيسان) عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال فيليغاس إن موسكو أخلت مقعدها الذي كانت ستشغله حتى 2023، ما جعلها تتراجع إلى وضع المراقب الذي يتيح لها رغم ذلك مواصلة التحدّث خلال الجلسات.

ويُعتبر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً ومقره في جنيف المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان، وتتمثل مهمته في مراجعة أوضاع هذه الحقوق بانتظام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كذلك، يمكن للمجلس تناول أي مسألة عاجلة خلال اجتماعات استثنائية مثلما كان عليه الحال بالنسبة إلى أوكرانيا، رغم معارضة موسكو.