دراسة: مسابقات المشي بين الحوامل تحمي من المضاعفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

قالت دراسة جديدة من جامعة بنسلفانيا إن المرح واللعب يمكن أن يدفعا الحوامل إلى مزيد من المشي، مما يحمي من مضاعفات مثل تسمم الحمل وارتفاع الضغط وسكري الحمل.

وأظهرت الدراسة أن استخدام الألعاب المصمّمة لتحفيز النشاط البدني والتعلّم لدى الحوامل يترك أثراً إيجابياً على المرأة حتى بعد الولادة، فيسهل تخلصها من وزن الحمل، ويقلل مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

ونُشرت نتائج الدراسة اليوم في مجلة "جاما كارديولوجي"، وقالت جينيفر ليوي المشرفة على التجربة: "تحث التوصيات على أن نتحدث مع النساء عن تبني عادات أكثر صحية، لكن هناك القليل من الإرشادات عن كيفية عمل ذلك".

وأضافت: "أظهر اختبار التجربة أن بإمكاننا تقليل مخاطر الحمل وما بعد الولادة من خلال تصميم برامج أنشطة بدنية تتسم بالمرح تحفّز الحوامل لممارسة المزيد من المشي والحركة".

وشاركت في التجربة 127 امرأة، طُلب منهن ارتداء جهاز قياس عدد خطوات المشي طوال اليوم، وتم تقسيم مجموعة من المشاركات إلى فرق من 3 سيدات، ومُنح كل فريق 70 نقطة في البداية، وتزداد النقاط مع بلوغ عدد معين من الخطوات يومياً، مع اختيار سيدة من كل فريق كل يوم لتحقيق هدف أعلى من خطوات المشي، وتقييم النتائج لإعلان الفائزات أسبوعياً.

واستمرت المسابقة مفتوحة بعد الولادة، وأظهرت النتائج أن المشاركات في اللعبة مشين 647 خطوة يومياً في المتوسط أكثر من غير المشاركات في المنافسة.

وتوصلت الدراسة إلى أن وجود حوافز اجتماعية مثل اللعب الجماعي تدفع الحوامل إلى مزيد من النشاط البدني من شأنها تحسين مستوى التمارين، وتقليل مضاعفات الحمل المحتملة.