باحثون يكتشفون 58 نمطاً من الأحماض النووية المسؤولة عن السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حدد مجموعة من الباحثين البريطانيين العشرات من أنماط الحمض النووي الجديدة التي تتواجد في الأورام السرطانية، مما يعطي الأمل في تطوير علاجات فعالة للمرض مستقبلاً.



وصف العلماء النتائج التي توصلوا إليها بأنها "كنز دفين" من القرائن الجديدة حول أسباب السرطان.

في أكبر دراسة من نوعها، درس الباحثون في مستشفيات جامعة كامبريدج جينومات أكثر من 12000 شخص مصاب بالسرطان في إنجلترا، واكتشفوا 58 نمطًا جديدًا في الحمض النووي الخاص بهم.

في السابق كان العلماء على دراية بـ 51 نمط من الحمض النووي فقط قبل الاكتشاف الجديد، بما في ذلك التغييرات الناجمة عن التدخين أو الأشعة فوق البنفسجية. ويتيح تحديد هذه الأنماط أيضًا للأطباء فحص ورم كل مريض ومطابقته مع العلاجات والأدوية المحددة.

وقالت البروفيسورة سيرينا نيك زينال، خبيرة الجينوم التي قادت الدراسة، إن النتائج يمكن أن تشير إلى الأماكن في السرطانات الفردية التي يمكن استهدافها بالعلاج.

وأضافت: " تساعد معرفة أنماط الحمض النووي داخل الورم في معرفة السبب الجذري للأورام والإشارة إلى ما إذا كانت الطفرة ناتجة عن عوامل بيئية أو مشكلة وراثية.

استخدم الباحثون النتائج التي توصلوا إليها لتطوير خوارزمية يمكنها اكتشاف أنماط الحمض النووي في عينات جينوم السرطان الجديدة، وخاصة لدى الأطفال والمصابين باللوكيميا والساركوما، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.