جراحة معقدة لسائحة قلبها يمين الصدر بمستشفى في الإمارات.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل مستشفى في دبي سائحة نيجيرية، تعاني من حالة صحية نادرة تحدث في 0.01% من البشر، إذ تبين أن قلبها في الجهة اليمنى، بينما يقع الكبد والمرارة بالجانب الأيسر من الجسم.



وتمكن الفريق الطبي في مستشفى ميديور، من إنقاذ المريضة من حصوات في المرارة، بعملية معقدة، تطلبت جهدا مضاعفا ودقيقا لاختلاف مواقع الاعضاء الداخلية للمريضة.

وقال جاسوانت أهوجا، أخصائي الأشعة في المستشفى، إن السائحة لبيشنس أوكودوا (39 عاماً) تعاني منذ أشهر طويلة من آلام مستمرة في البطن، وزارت مستشفيات عدة في نيجيريا، لكن لم يتم تفسير سبب الآلام، فقررت القدوم إلى دبي، وتلقي العلاج في المستشفى.

وأضاف "خضعت المريضة لاختبار الموجات فوق الصوتية وصورة رنين مغناطيسي للتأكد من وجود حصوات في المرارة، ولكن أخصائي الأشعة أصابته الدهشة، حين كشفت صورة الاشعة أن المريضة تعاني من حالة خلقية نادرة تُسمى (الانعكاس الجذعي أو الأحشاء المعكوسة)، حيث يقع القلب في الجانب الأيمن من الصدر، بينما يقع الكبد والمرارة بالجانب الايسر من البطن".

وتابع "هذه الحالة نادرة جداً تحدث في 0.01% من البشر، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تشوهات أخرى مثل اضطرابات القلب الخلقية، ومشاكل الرئة، والتهاب جيوب أنفية مزمن".

وأضاف "نظراً لأن الدراسات الطبية مُصممة بحيث يتم تطبيقها على الأشخاص الطبيعيين، فقد اضطر الأطباء إلى تعديل نهج جراحة المرارة".

وقال أريندام غوش، رئيس قسم الجراحة في المستشفى: "ابتكر الفريق الطبي العديد من التقنيات والإجراءات لإجراء الجراحة، إذ قام الطاقم الجراحي باستخدام اليد اليسرى لإجراء الجراحة، بدلاً من اليد اليمنى، وهي مهمة صعبة."

وتابع غوش "استغرقت الجراحة ساعتين ونصف الساعة، وتكللت بالنجاح الكامل، وخرجت المريضة من المستشفى بعد يوم واحد وتعافت تماماً".

وقال إيمانويل أوكودوا زوج المريضة: "خضعت زوجتي سابقا لثلاث عمليات قيصرية بنيجيريا، وأنا في دهشة لأن الأطباء الذين تعاملوا معها لم يتمكنوا من اكتشاف حالتها الجسدية النادرة"، مشيراً الى أن الأطباء في دبي نصحوا بوضع شارة على يدها بشكل دائم توضح وضعها الجسدي للتعامل معها حال تعرضها لأي طارئ صحي.