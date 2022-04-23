شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي الأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكويت

مائل للحرارة نهارا وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

معتدل ليلا وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً خلال النهار ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 25%.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حار وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب على المناطق الشرقية قد تكون ركامية على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:02 الثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 2712: والجزر الثاني عند 22:31. بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 40:02 والجزر الاول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 21:43. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 23 45 10 دبي 39 23 60 25 الشارقة 37 24 60 15 عجمان 37 23 65 10 أم القيوين 35 20 75 10 رأس الخيمة41 21 70 10 الفجيرة 33 24 80 25 العين 40 21 60 15 ليوا 40 17 55 10 الرويس 37 20 70 15 السلع 38 21 70 10 دلما 36 23 75 25 طنب الكبرى 33 25 70 25 طنب الصغرى 33 25 70 25 أبو موسى 33 25 70 25.

الإمارات