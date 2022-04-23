ما هو خطر كورونا على الكلى؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة إن فيروس كورونا يستطيع مهاجمة خلايا الكلى والتكاثر فيها، ما يفسر ما رصدته التقارير الطبية في 2020 من خطر فيروس كورونا على الكلى.



وأجرى الدراسة باحثون في الطب الحيوي والفيروسات في جامعة ديوك، نُشرت الخميس على موقع "ساينس دايلي".

وأظهرت الدراسة قدرة الفيروس على الارتباط بخلايا في الكلى تُعرف بالخلايا البودوسية، والتكاثر عليها وإتلافها. وتساعد هذه الخلايا في التحكم في إزالة السموم والفضلات من الدم.

ولاحظ الباحثون أنه كلما زادت جرعة الفيروس كلما امتصته خلايا الكلى، ويفسر ذلك ما رصدته التقارير الطبية في بداية الوباء من اضطرار بعض المرضى إلى غسيل كلى رغم أنهم لم يعانوا من مشاكل سابقة قبل الإصابة بكورونا.