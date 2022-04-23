شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: القدس في وجدان كل مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القدس في وجدان كل عربي وكل مسلم، وأن قضيتها محل اهتمام كل شخص حر في العالم، داعيا الله أن يتم استرداد الحق المسلوب في فلسطين، ومهما حدث فإن مقاومتهم لن تلين، وأنه على يقين أن الشعب الفلسطيني والأمة كلها لن تتنازل عن حقهم الشرعي بكل المقاييس.

وذكرت الرئاسة التونسية- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس سعيد، اليوم الجمعة، في مأدبة الإفطار الرمضاني بقصر قرطاج، بحضور رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول العربية والإسلامية، ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية المعتمدين في تونس.

ودعا الرئيس التونسي أن يحفظ الله فلسطين والقدس الشريف، مؤكدا وقوف الجميع معهم بكل قوة؛ لأن قضيتهم هي قضية الأمة والإنسانية كلها، وعلى الجميع أن يتذكر أن هناك شعب تم تهجيره، وأن هناك أرضا تم احتلالها.

