شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الاستهداف الإرهابى لمدرسة ومسجد فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مملكة البحرين بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة فى جمهورية أفغانستان، والتى استهدفت مدرسة ومركزًا تعليميًا في مدينة كابول ومسجدًا في مزار شريف وآخر بمدينة قندوز، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية- بشدة هذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، معربة عن تضامنها مع الشعب الأفغانى الشقيق، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وجددت دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية في مكافحة ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ومهما كانت دوافعها ومبرراتها.