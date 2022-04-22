شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي تدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بشدة عمليات القصف على قطاع غزة والاعتداءات العنيفة على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وكرر رئيس المفوضية - في بيان له اليوم الجمعة - التأكيد على أن تصرفات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الإجلاء القسري وغير القانوني المستمر للفلسطينيين من منازلهم في شرق القدس، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويزيد من حدة التوترات في المنطقة، مما يعقد البحث عن حل عادل ودائم.

وجدد رئيس المفوضية التأكيد على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا رئيس المفوضية إلى بذل جهود دولية متجددة وحقيقية لإيجاد حل عادل ودائم يقوم على وجود دولتين (إسرائيل وفلسطين) في إطار التزامات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.