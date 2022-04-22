شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى: الوضع الصحى للمعتمرين مطمئن ولم نسجل أى تفشيات وبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة السعودى فهد الجلاجل، إن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار فى مكة المكرمة مطمئن، ولم تُسجل بينهم حتى الآن أى تفشيات وبائية أو أى أحداث مهددة للصحة العامة .

وأشار الجلاجل -حسبما أفادت قناة "السعودية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إلى أن الخطة الوقائية التى أُعدت لموسم العمرة فى شهر رمضان تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي.