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وزير الصحة السعودى: الوضع الصحى للمعتمرين مطمئن ولم نسجل أى تفشيات وبائية

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة السعودى فهد الجلاجل، إن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار فى مكة المكرمة مطمئن، ولم تُسجل بينهم حتى الآن أى تفشيات وبائية أو أى أحداث مهددة للصحة العامة .

وأشار الجلاجل -حسبما أفادت قناة "" الإخبارية، اليوم الجمعة، إلى أن الخطة الوقائية التى أُعدت لموسم العمرة فى شهر رمضان تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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