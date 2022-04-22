شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: تدمير كافة الأوكار الإرهابية في وادي الشاي ضربة موجعة لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استمرار العملية الأمنية التي تنفذها القطاعات العسكرية في منطقة وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وقال اللواء رسول ـ في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة ـ "إن العملية العسكرية في وادي الشاي حققت أهدافها المرسومة لتجفيف منابع الإرهاب عقب انطلاق عملية تفتيش واسعة النطاق للمسطحات المائية ومناطق الحشائش الكثيفة التي يختبيء فيها عصابات التنظيم الإرهابي"، مشيرا إلى أن منطقة وادي الشاي ذات طبيعة جغرافية صعبة.



وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن تنظيم داعش تلقى ضربة وصفها بالـ "موجعة" عقب تدمير كل الأوكار الإرهابية في منطقة وادي الشاي.. لافتا في الوقت نفسه إلى أن القوات العراقية نفذت عمليات إنزال جوي تمكنت من خلالها إحكام السيطرة على كافة المناطق في وادي الشاي.



وكان المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مدينة كركوك العراقية قد أعلن في وقت سابق عن تدمير أكبر معسكر لداعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك، وذلك ضمن عملية المطرقة الحديدية.



جدير بالذكر أن عملية المطرقة الحديدية هي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة قطاعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش.